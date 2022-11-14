Криштиану Роналду ответил на критику Уэйна Руни

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что думает о критике экс-игрока манкунианцев Уэйна Руни.

«Я понимаю, почему он так сильно критикует меня. Может, потому что он уже завершил карьеру, а я до сих пор выступаю на высоком уровне. Но я не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. А это правда», — цитирует Роналду The Sun.

В текущем сезоне 37-летний португалец провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.