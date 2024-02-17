Мартинес установил голевой рекорд «Интера» в XXI веке

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил гол в ворота «Салернитаны» (4:0) в матче 25-го тура серии А.

Для форварда гол стал 20-м в этом сезоне чемпионата Италии. Мартинес стал первым игроком «Интера» в XXI веке, который забил 20 и более голов в трех сезонах серии А подряд.

В прошлом веке такой результат показывали Джузеппе Меацца (5 раз — с 1930 по 1934 год) и Стефано Ньерс (4 раза — с 1949 по 1952 год).