Дьяков: «Клопп мог бы попробовать себя в «Ювентусе» вместо Аллегри»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков назвал специалистов, которые могли бы заменить главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Может быть, Клопп мог бы попробовать, он освобождается сейчас. Может быть, захочет поменять место дислокации. Хаби Алонсо — молодой, прилично работает, но думаю, что это нереально. Если смотреть в Италии, то хвалят Мотту в «Болонье», команда идет без больших финансов на пятом месте в чемпионате. Неплохо играют, за счет контроля набирают очки. Не знаю, как он справится в большой команде. Он был хорошим футболистом, поигравшим на суперуровне. Можно было рассмотреть, но жаль, опыта нет», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Дьякова.

«Ювентус» с 53 очками идет на втором месте в турнирной таблице серии А, отставая на 10 очков от «Интера».