«Интер» второй раз в истории одержал 20 побед в 24 матчах серии А

«Интер» дома разгромил «Салернитану» (4:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Победа стала для «нерадзурри» 20-й в 24 матчах серии А. Таким образом, клуб второй раз в своей истории показал такой результат. В сезоне-2006/07 «Интер» одержал 21 победу в 24 играх.

В этом сезоне серии А команда Симоне Индзаги одержала 20 побед, трижды сыграла вничью и один раз проиграла. «Интер» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Ювентус», идущий вторым, на 10 очков.

В матче с «Салернитаной» форвард миланского клуба Лаутаро Мартинес забил 20-й гол в сезоне и установил рекорд для нападающих «Интера» в XXI веке.