Лукаку получил новую травму в матче против «Сампдории»

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку получил новую травму, сообщает пресс-служба миланского клуба.

Футболист получил повреждение подколенного сухожилия левой ноги в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (3:0). Сроки восстановления будут определены в результате нового медосмотра через несколько дней.

29-летний бельгиец в нынешнем сезоне пропустил около двух месяцев из-за травмы, на минувшей неделе он вернулся в общую группу и успел провести два матча.

Сборная Бельгии выступит на групповом этапе ЧМ-2022, где ее соперниками будут команды Канады, Хорватии и Марокко.