Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:55

Камоцци считает, что текущий сезон — определяющий для Миранчука в Италии

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» оценил выступление российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (2:1).

«Мне нравится связка Влашича и Миранчука. Этот сезон определяющий для Алексея? Конечно», — сказал Камоцци «СЭ».

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

«Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Головин добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
Мэр Белгорода подал в отставку
Киркоров грубо «послал» журналистку в ответ на неудобный вопрос
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов: «Кварацхелия блестяще выглядит, но он не один. У «Наполи» виден тренерский почерк Спаллетти»

Лукаку получил новую травму в матче против «Сампдории»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 4 : 0
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 0 : 1
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 3 : 0
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
Торино – Милан
 2 : 1
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 7
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 11 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 10 1 3
Хуан Куадрадо

Хуан Куадрадо

Ювентус

 11 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости