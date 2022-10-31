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Лукаку вернется на поле до конца года после травмы подколенного сухожилия

Руслан Минаев
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку вернется на поле до конца года, сообщает SportItalia.

По данным источника, форвард, с большой долей вероятности, сможет помощь сборной Бельгии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Футболист получил повреждение подколенного сухожилия левой ноги в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (3:0).

29-летний бельгиец в нынешнем сезоне пропустил около двух месяцев из-за травмы, на минувшей неделе он вернулся в общую группу и успел провести два матча.

Сборная Бельгии выступит на групповом этапе ЧМ-2022, где ее соперниками будут команды Канады, Хорватии и Марокко.

Ромелу Лукаку
Сборная Бельгии по футболу
ФК Интер (Интернационале)
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Лукаку получил новую травму в матче против «Сампдории»
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 Интер 12 8 0 4 25-17 24
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