Лукаку вернется на поле до конца года после травмы подколенного сухожилия

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку вернется на поле до конца года, сообщает SportItalia.

По данным источника, форвард, с большой долей вероятности, сможет помощь сборной Бельгии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Футболист получил повреждение подколенного сухожилия левой ноги в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (3:0).

29-летний бельгиец в нынешнем сезоне пропустил около двух месяцев из-за травмы, на минувшей неделе он вернулся в общую группу и успел провести два матча.

Сборная Бельгии выступит на групповом этапе ЧМ-2022, где ее соперниками будут команды Канады, Хорватии и Марокко.