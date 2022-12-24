Лукаку будет тренироваться в Рождество, чтобы набрать форму к матчу против «Наполи» 4 января

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку будет тренироваться в праздничные дни, включая Рождество, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, форвард после травмы хочет набрать форму перед второй половиной сезона. В то время, как остальных игроков наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги отпустил на выходные.

Первый матч в 2023 году «Интер» проведет против «Наполи».