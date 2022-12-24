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Нападающий Рафаэл Леау подтвердил, что готов подписать новый контракт с «Миланом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау подтвердил, что готов подписать новый контракт с итальянским клубом.

«Попробовать свои силы в другой лиге? Обязательно, в будущем... Но сейчас я сосредоточен на «Милане». Это топ-клуб, у меня действующий контракт. И я действительно люблю этот город», — цитирует игрока La Gazzetta dello Sport.

Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года, в нынешнем сезоне он забил 9 голов и сделал 10 результативных передач в 31 матче за команду во всех турнирах.

На минувшем ЧМ-2022 форвард забил 2 гола в 5 матчах за сборную Португалии.

Контракт Леау с «Миланом» действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 85 миллионов евро.

ФК Милан
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
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 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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Торино – Верона
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 - : -
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