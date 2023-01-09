Влахович должен восстановиться после травмы только к февралю

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович пропустит ближайший матч чемпионата Италии против «Наполи» и вряд ли сыграет за туринский клуб до конца января, сообщает Tuttosport.

Возвращение нападающего на поле ожидается в начале февраля, хотя точной даты пока нет.

22-летний форвард восстанавливается после повреждения паха.

В текущем сезоне Влахович в составе «Юве» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.