Нападающий «Дженоа» Гудмундссон согласился на переход в «Интер»

Нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон хочет перейти в «Интер», сообщает TuttoMercatoWeb.

По данным источника, 26-летний футболист дал согласие на переход в нерадзурри. Исландцем также интересовался «Тоттенхэм» и еще один неназванный клуб АПЛ. «Дженоа» оценивает Гудмундссона в 30 миллионов евро. Не исключено, что «Интер» может взять игрока в аренду с обязательством выкупа.

В текущем сезоне Гудмундссон сыграл за «Дженоа» 29 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.