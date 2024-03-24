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24 марта, 19:16

«Аталанта» не удалила пост о голе Миранчука после критики украинца Малиновского

Виктория Кравченко
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Алексей Миранчук.
Фото Reuters

Пресс-служба «Аталанты» не удалила из соцсетей пост, посвященный российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

21 марта футболист забил гол в товарищеском матче сборной России против Сербии (4:0).

После этой встречи «Аталанта» совместно с пресс-службой российской национальной команды опубликовала в соцсетях фото с братьями Миранчуками, празднующими гол в ворота сербов. Под этой публикацией экс-одноклубник россиянина украинец Руслан Малиновский написал «позор» на итальянском языке.

Ранее появилась информация, что итальянский клуб удалил этот пост из Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), однако он остается в ленте «Аталанты», как и комментарий Малиновского. По всей видимости, речь идет об ответе итальянского клуба на пост сборной России в соцсети X.

28-летний Миранчук в нынешнем сезоне провел 27 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, забил три гола и отдал 10 результативных передач.
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
11
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 29 19 5 5 55-33 62
3
 Ювентус 29 17 8 4 44-23 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 29 12 9 8 44-33 45
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 29 13 4 12 36-33 43
10
 Монца 29 11 9 9 32-36 42
11
 Торино 29 10 11 8 28-26 41
12
 Дженоа 29 8 10 11 31-36 34
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 29 6 6 17 37-60 24
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
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Дженоа – Фрозиноне
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Торино – Монца
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Фиорентина – Милан
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