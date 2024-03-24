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24 марта, 22:57

Журналист Моретто рассказал, кого «Милан» хочет купить этим летом

Виктория Кравченко
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Журналист Маттео Моретто назвал игрока, которого «Милан» планирует подписать этим летом.

«Основной задачей по усилению атаки «Милана» является нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее», — написал Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

«Болонья» купила игрока летом 2022 года у «Баварии» за 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

На данный момент трансферная стоимость футболиста — 40 миллионов евро.

ФК Болонья
ФК Милан
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«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 29 19 5 5 55-33 62
3
 Ювентус 29 17 8 4 44-23 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 29 12 9 8 44-33 45
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 29 13 4 12 36-33 43
10
 Монца 29 11 9 9 32-36 42
11
 Торино 29 10 11 8 28-26 41
12
 Дженоа 29 8 10 11 31-36 34
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 29 6 6 17 37-60 24
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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Кальяри

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Ювентус

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