Журналист Моретто рассказал, кого «Милан» хочет купить этим летом

Журналист Маттео Моретто назвал игрока, которого «Милан» планирует подписать этим летом.

«Основной задачей по усилению атаки «Милана» является нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее», — написал Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

«Болонья» купила игрока летом 2022 года у «Баварии» за 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

На данный момент трансферная стоимость футболиста — 40 миллионов евро.