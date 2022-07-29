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«МЮ» ведет переговоры о переходе полузащитника Фабиана Руиса

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по поводу возможного трансфера полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, пишет Calcio Napoli 24.

По данным источника, главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг из-за сложностей со сделкой по Френки де Йонгу из «Барселоны» готов рассмотреть возможный переход Руиса в команду.

Сам футболист хочет покинуть итальянский клуб и не планируер продлевать с ним контракт. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 32 матча, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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1.68

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2.40

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11%

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