Полузащитник «Фиорентины» перешел во «Фламенго». Ранее игроком интересовался ЦКСА

Полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар перешел во «Фламенго». Он заключил контракт до 2025 года, сообщает сайт клуба.

Сумма сделки оценивается в 2,5 миллиона евро. Также итальянский клуб получит 20 процентов от следующей продажи футболиста.

В прошлом сезоне он провел за «Фиорентину» 8 матчей и отдал 1 результативную передачу. Вторую половину сезона-2021/22 футболист провел в аренде в «Галатасарае».

Ранее 28-летним чилийцем интересовались ЦСКА и «Сампдория».