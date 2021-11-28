«Мы доставили им огромные проблемы в первом тайме». Сапата — о победе «Аталанты» в матче с «Ювентусом»
Форвард «Аталанты» Дуван Сапата подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0). Нападающий стал автором единственного гола.
«Я хочу выкладываться по максимуму в каждой игре, мы действительно хорошо сыграли против сильной команды. Мы доставили им огромные проблемы в первом тайме, а после перерыва мы стали играть слишком глубоко, но важно то, что мы добыли победу. Наша цель — выиграть по одной игре в Серии А и Лиге чемпионов», — приводит слова Сапаты DAZN.
После этого матча «Аталанта» с 28 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ювентус» с 21 очком — на восьмой строчке.
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