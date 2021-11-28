«Интер» одержал победу в матче с «Венецией»
«Вененция» уступила «Интеру» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Первый мяч на 34-й минуте забил Хакан Чалханоглу. В концовке с пенальти отличился Лаутаро Мартинес.
«Интер» набрал 31 очко и занимает третье место. У «Венеции» 15 очков и 15-я позиция.
В следующем туре «Интер» примет «Специю», а «Венеция» на выезде сыграет с «Аталантой».
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