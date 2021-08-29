Мойзе Кин успешно прошел медобследование перед переходом в «Ювентус»

Форвард «Эвертона» Мойзе Кин успешно прошел медобследование и теперь должен подписать контракт с «Ювентусом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Ювентус» арендует 21-летнего игрока с опцией выкупа за 25 млн евро при определенных условиях.

В прошлом сезоне Кин играл в аренде за «ПСЖ» и в 26 матчах чемпионата Франции забил 13 мячей. Контракт итальянского форварда с «Эвертоном» действует до лета 2024 года. Портал Transermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.