Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Полузащитник «Аталанты» перешел в «Специю»

17:35
Теги:

Полузащитник «Аталанты» Аркадишу Реца перешел в «Специю». 26-летний поляк заключил контракт с клубом до 2025 года, сообщает сайт команды.

Футболист этот сезон проведет в «Специи» на правах аренды, после чего его контракт будет выкуплен. По информации итальянских СМИ, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

Прошлый сезон Реца провел в аренде в «Кротоне». Он отыграл 30 матчей в серии А, в которых забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Певица Анжелика Агурбаш рассказала о допросе в полиции
Пропавшую в Башкирии 15-летнюю девочку нашли убитой
Медик рассказал об опасностях лечения простуды народными методами
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд