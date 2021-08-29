Полузащитник «Аталанты» перешел в «Специю»
17:35
Полузащитник «Аталанты» Аркадишу Реца перешел в «Специю». 26-летний поляк заключил контракт с клубом до 2025 года, сообщает сайт команды.
Футболист этот сезон проведет в «Специи» на правах аренды, после чего его контракт будет выкуплен. По информации итальянских СМИ, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.
Прошлый сезон Реца провел в аренде в «Кротоне». Он отыграл 30 матчей в серии А, в которых забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.
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