Полузащитник «Аталанты» перешел в «Специю»

Полузащитник «Аталанты» Аркадишу Реца перешел в «Специю». 26-летний поляк заключил контракт с клубом до 2025 года, сообщает сайт команды.

Футболист этот сезон проведет в «Специи» на правах аренды, после чего его контракт будет выкуплен. По информации итальянских СМИ, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

Прошлый сезон Реца провел в аренде в «Кротоне». Он отыграл 30 матчей в серии А, в которых забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.