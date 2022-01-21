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Моуринью: «Я очень счастлив в «Роме». Не променял бы этот проект ни на какой другой»

Жозе Моуринью заявил, что не собирается уходить из «Ромы» в «Эвертон»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Эвертона».

«Я очень счастлив в «Роме», — приводит слова Моуринью Football Italia. — Не променял бы этот проект ни на какой другой . Я дал слово на эти три года и не уйду до истечения трех лет. Это и мой проект тоже. Я чувствую, что люди доверяют мне. С футбольной точки зрения, играть, чтобы финишировать между четвертым и восьмым местом — не то, чего я хочу. Но в следующем сезоне мы станем лучше. Не буду отрицать, что в первой половине чувствовал разочарование, так как наш футбол был ужасным. Но сейчас я не могу быть счастливее».

После 22 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://football-italia.net/mourinhos-message-to-everton-wont-change-roma-for-any-other-project/
Футбол
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ФК Эвертон
Жозе Моуринью
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 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
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 Болонья 21 8 3 10 28-35 27
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 Специя 22 6 4 12 23-42 22
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 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
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 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
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 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
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 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
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6.01 16:30
Специя – Верона
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6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
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6.01 20:30
Милан – Рома
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6.01 20:30
Салернитана – Венеция
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 - : -
6.01 22:45
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Верона

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П
Ромеро Луис Альберто

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Лацио

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Лацио

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И К Ж
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