Моуринью: «Я очень счастлив в «Роме». Не променял бы этот проект ни на какой другой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Эвертона».

«Я очень счастлив в «Роме», — приводит слова Моуринью Football Italia. — Не променял бы этот проект ни на какой другой . Я дал слово на эти три года и не уйду до истечения трех лет. Это и мой проект тоже. Я чувствую, что люди доверяют мне. С футбольной точки зрения, играть, чтобы финишировать между четвертым и восьмым местом — не то, чего я хочу. Но в следующем сезоне мы станем лучше. Не буду отрицать, что в первой половине чувствовал разочарование, так как наш футбол был ужасным. Но сейчас я не могу быть счастливее».

После 22 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.