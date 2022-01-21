Состояние футбольного агента Мино Райолы улучшилось

Состояние футбольного агента Мино Райолы улучшилось, сообщает Bild.

54-летний итальянец уже несколько недель находится в миланской клинике «Сан-Раффаэле» из-за проблем со здоровьем. Райола по-прежнему находится в реанимации, но ему стало лучше.

Ранее представители агента опровергли информацию о его срочной госпитализации.

Райола работает с такими футболистами, как Генрих Мхитарян, Златан Ибрагимович, Поль Погба, Джанлуиджи Доннарумма и другие.