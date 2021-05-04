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Моуринью станет главным тренером «Ромы» со следующего сезона

16:14
Жозе Моуринью. Фото Reuters
Жозе Моуринью. Фото Reuters
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Новым главным тренером «Ромы» станет Жозе Моуринью, сообщает пресс-служба римского клуба 4 мая. Контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Я благодарю руководство за то, что они выбрали меня тренером этого замечательного клуба. Я сразу понял, насколько высоки амбиции этого клуба. Это стремление всегда мотивировало меня, и вместе мы хотим построить победный путь в предстоящие годы. Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. В то же время я желаю Паулу Фонсеке удачи. Вперед Рома!» — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

19 апреля «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об отставке 58-летнего португальского специалиста и его тренерского штаба. Моуринью работал в английской команде с ноября 2019 года.

Ранее Моуринью также работал в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Интере», «Челси», «Порту» и в других клубах.

4 мая «Рома» объявила, что Паулу Фонсека покинет пост главного тренера по окончании текущего сезона. Фонсека работает в команде с лета 2019 года. К римлянам он перешел из донецкого «Шахтера».

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