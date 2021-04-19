Жозе Моуринью будет освобожден от обязанностей главного тренера «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» на официальном сайте сообщил об отставке главного тренера Жозе Моуринью и его тренерского штаба.

Свой пост 56-летний португалец занял в ноябре 2019 года. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Журналист Тревор Азул сообщил в своем Twitter, что тренер уволен из-за нежелания поддерживать Суперлигу.

После 32 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 50 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. У лондонской команды лишь 1 победа в 6 последних матчах. «Шпоры» рискуют не попасть в топ-4 и остаться без Лиги чемпионов на сезон-2021/22.