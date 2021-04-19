Жозе Моуринью будет освобожден от обязанностей главного тренера «Тоттенхэма»
13:00
«Тоттенхэм» на официальном сайте сообщил об отставке главного тренера Жозе Моуринью и его тренерского штаба.
Свой пост 56-летний португалец занял в ноябре 2019 года. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.
Журналист Тревор Азул сообщил в своем Twitter, что тренер уволен из-за нежелания поддерживать Суперлигу.
После 32 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 50 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. У лондонской команды лишь 1 победа в 6 последних матчах. «Шпоры» рискуют не попасть в топ-4 и остаться без Лиги чемпионов на сезон-2021/22.
Дополнительная информация:
https://www.tottenhamhotspur.com/news/2021/april/club-statement/
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