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Жозе Моуринью будет освобожден от обязанностей главного тренера «Тоттенхэма»

13:00
Жозе Моуринью. Фото Twitter
Жозе Моуринью. Фото Twitter
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«Тоттенхэм» на официальном сайте сообщил об отставке главного тренера Жозе Моуринью и его тренерского штаба.

Свой пост 56-летний португалец занял в ноябре 2019 года. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Журналист Тревор Азул сообщил в своем Twitter, что тренер уволен из-за нежелания поддерживать Суперлигу.

После 32 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 50 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. У лондонской команды лишь 1 победа в 6 последних матчах. «Шпоры» рискуют не попасть в топ-4 и остаться без Лиги чемпионов на сезон-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.tottenhamhotspur.com/news/2021/april/club-statement/

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