Фонсека высказался об уходе из «Ромы» по окончании сезона

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал новость о том, что покинет итальянский клуб по окончании сезона.

«За последние два года мы испытали множество взлетов и падений, но я всегда отдавал все силы этому клубу и этому городу — городу, который всегда был таким гостеприимным.

Я хотел бы поблагодарить болельщиков «Ромы», всех, с кем мы работали в «Тригории», игроков и тех, кто помогал нам в этом путешествии. У нас впереди еще несколько очень важных игр в этом сезоне, которые мы хотим выиграть, и мы продолжим делать все возможное для этого", — цитирует Фонсеку официальный сайт клуба.

В «Роме» Паулу Фонсека работает с лета 2019 года. К римлянам он перешел из донецкого «Шахтера».

«Рома» после 34 матчей занимает седьмое место в серии А, имея в активе 55 очков. Итальянский клуб проиграл «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с разгромным счетом 2:6.