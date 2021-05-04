Моуринью прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ромы»

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью объяснил, почему принял предложение возглавить римский клуб со следующего сезона.

«После встреч с владельцами и генеральным менеджером я понял уровень их амбиций в отношении «Ромы». Это те же амбиции и драйв, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы. Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока я желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего и надеюсь, что СМИ примут то, что я буду говорить тогда, когда настанет мое время», — цитирует португальца сайт «Ромы».

Моуринью подписал контракт с «волками» рассчитанный на три сезона — до лета 2024 года. Как сообщает пресс-служба римлян, Жозе приступит к своим новым обязанностям перед началом сезона-2021/22.

Напомним, последним местом работы Моуринью был лондонский «Тоттенхэм». Также португалец в разное время возглавлял «Челси», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Порту».