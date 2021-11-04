Моуринью отреагировал на назначение Конте главным тренером «Тоттенхэма»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал назначение итальянца Антонио Конте наставником лондонского клуба.

«Нуну Эшпириту Санту отлично работал в «Вулверхэмптоне» на протяжении четырех или пяти лет, — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia. — Я могу сказать, что теперь в «Тоттенхэме» работает очень хороший специалист. Но у лондонцев и раньше был очень хороший тренер».

1 ноября «Тоттенхэм» уволил с поста главного тренера португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту. 2 ноября лондонский клуб возглавил Антонио Конте.

После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 15 очками занимает девятое место в турнирной таблице.