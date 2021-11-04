Дибала договорился с «Ювентусом» о новом контракте
10:51
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала договорился с туринским клубом о подписании нового контракта, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, нападающий подпишет с туринцами пятилетний контракт, по которому будет получать 8,5 миллиона евро за сезон. Еще 1,5 миллиона евро он будет получать в виде различных бонусов.
Агент Дибалы должен прилететь в Турин в ближайшие две недели для завершения сделки.
В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах за «Ювентус».
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