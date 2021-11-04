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Дибала договорился с «Ювентусом» о новом контракте

10:51
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала договорился с туринским клубом о подписании нового контракта, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, нападающий подпишет с туринцами пятилетний контракт, по которому будет получать 8,5 миллиона евро за сезон. Еще 1,5 миллиона евро он будет получать в виде различных бонусов.

Агент Дибалы должен прилететь в Турин в ближайшие две недели для завершения сделки.

В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах за «Ювентус».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1456081424927399941

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