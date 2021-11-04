Дибала договорился с «Ювентусом» о новом контракте

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала договорился с туринским клубом о подписании нового контракта, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, нападающий подпишет с туринцами пятилетний контракт, по которому будет получать 8,5 миллиона евро за сезон. Еще 1,5 миллиона евро он будет получать в виде различных бонусов.

Агент Дибалы должен прилететь в Турин в ближайшие две недели для завершения сделки.

Paulo #Dybala's contract extension with #Juventus until 2026 is almost done. He will earn € 8,5M/year + 1,5M as bonuses. His agent Jorge Antun will arrive in Turin in the next 2 weeks to close and sign the renewal. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) November 4, 2021

В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах за «Ювентус».