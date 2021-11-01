Моуринью отказался разговаривать со СМИ после поражения от «Милана»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался отвечать на вопросы СМИ после матча 11-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:2).

« Поздравляю «Милан». Я не хочу больше ничего говорить, потому что иначе на следующей неделе меня не будет на боковой линии. Мы плохо сыграли, но оставили все на поле», — приводит слова Моуринью DAZN.

«Милан» набрал 31 очко и расположился на втором месте в турнирной таблице. Столько же у лидирующего «Наполи». У «Ромы» 19 очков и пятая позиция.