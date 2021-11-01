Влахович забил 25 голов в 2021 году и побил рекорд Батистуты и Тони за «Фиорентину»

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович оформил хет-трик в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:0).

21-летний серб забил 25 голов за текущий календарный год. Таким образом, он побил рекорд Габриэля Батистуты и Луки Тони за «фиалок», которые забили по 23 гола.

Также Влахович занимает третье место по голам в топ-5 лигах за 2021 год, уступая только Роберту Левандовски (36 голов) и Эрлингу Холлану (26).

В текущем сезоне Влахович провел 11 матчей в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.