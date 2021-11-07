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Моуринью — о судействе в матче «Ромы» с «Венецией»: «Однажды я пойму, почему на поле происходит подобное»

Моуринью высказался о судействе в матче «Ромы» с «Венецией»
17:43
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после поражения в матче 12-го тура серии А с «Венецией» (2:3) высказался о судействе в игре.

«Важный момент — второй гол «Венеции». Я постараюсь не навредить себе и оставить свои чувства при себе. Я мог бы сказать, что у нас было много шансов сделать счет 3:1, но мы вели 2:1 и держали игру под контролем. То, что случилось, для меня... Не буду ничего говорить.

Может, однажды я пойму, почему на поле происходят определенные моменты. Есть вещи, которые остаются невыясненными годами, но однажды я пойму...» — цитирует Моуринью Football Italia.

«Рома» идет на пятом месте после 12 туров серии А, набрав 19 баллов.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Виктория Кравченко все материалы автора

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