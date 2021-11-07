Моуринью — о судействе в матче «Ромы» с «Венецией»: «Однажды я пойму, почему на поле происходит подобное»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после поражения в матче 12-го тура серии А с «Венецией» (2:3) высказался о судействе в игре.
«Важный момент — второй гол «Венеции». Я постараюсь не навредить себе и оставить свои чувства при себе. Я мог бы сказать, что у нас было много шансов сделать счет 3:1, но мы вели 2:1 и держали игру под контролем. То, что случилось, для меня... Не буду ничего говорить.
Может, однажды я пойму, почему на поле происходят определенные моменты. Есть вещи, которые остаются невыясненными годами, но однажды я пойму...» — цитирует Моуринью Football Italia.
«Рома» идет на пятом месте после 12 туров серии А, набрав 19 баллов.
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