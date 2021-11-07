Президент «Наполи» рассказал о будущем Инсинье

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал комментарий относительно продления контракта с капитаном команды Лоренцо Инсинье.

«От нас не зависит, останется ли Инсинье в «Наполи». Я никогда никого не заставлял оставаться в клубе. Я позволяю игрокам решать самостоятельно, что является для них лучшим выбором. Если Инсинье хочет остаться, мы будем очень рады этого», — цитирует Де Лаурентиса Tribalfootball.com.

Ранее сообщалось, что «Наполи» не договорился с Инсинье о продлении контракта.

Действующее соглашение игрока сборной Италии рассчитано до лета 2022 года. В текущем сезоне cерии А на счету 30-летнего Инсинье десять матчей, в которых он забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.