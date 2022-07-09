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Моуринью хочет видеть полузащитника Заа в «Роме»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заинтересован в том, чтобы полузащитник «Кристал Пэласа» Вильфрид Заа перешел в команду этим летом, сообщает GOAL.

По данным источника, итальянскому клубу придется продать нескольких игроков, прежде чем они смогут позволить себе подписать Заа.

Ранее сообщалось, что агент 29-летнего полузащитника провел переговоры с «Ромой».

Действующий контракт Заа с «Кристал Пэлас» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость ивуарийского игрока в 38 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Заа сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал две голевые передачи.

Источник: https://www.goal.com/it/notizie/zaha-roma--mourinho/blte970ebaee7f82309

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