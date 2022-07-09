Моуринью хочет видеть полузащитника Заа в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заинтересован в том, чтобы полузащитник «Кристал Пэласа» Вильфрид Заа перешел в команду этим летом, сообщает GOAL.

По данным источника, итальянскому клубу придется продать нескольких игроков, прежде чем они смогут позволить себе подписать Заа.

Ранее сообщалось, что агент 29-летнего полузащитника провел переговоры с «Ромой».

Действующий контракт Заа с «Кристал Пэлас» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость ивуарийского игрока в 38 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Заа сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал две голевые передачи.