Агент Заа провел переговоры с «Ромой»

Агент нападающего «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа провел переговоры с «Ромой». Как написал на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, римскому клубу было предложной подписать игрока сборной Кот-д'Ивуара.

«Рома» заинтересована в 29-летнем ивуарийце, но пока не готова вести переговоры по подписанию нападающих. Клуб ждет продажи кого-то из игроков атаки этим летом для начала переговоров о покупке.

Действующий контракт Заа рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Заа сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи. Также на его счету 4 желтые и 1 красная карточки.