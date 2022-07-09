Полузащитник «Интера» Помпетти перешел в «Зюдтироль» на правах аренды

Полузащитник «Интера» Марко Помпетти перешел в «Зюдтироль» на правах аренды, сообщает пресс-служба миланского клуба.

В сезоне-2022/23 «Зюдтироль» впервые выступит в серии B.

22-летний полузащитник перешел в «Интер» в 2017 году, однако не провел ни одного матча за основную команду. Помпетти выступал за «Пескару», «Пизу» и «Кавезе» на правах аренды.

В прошедшем сезоне Помпетти провел 36 матчей за «Пескару» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 11 результативных передач.