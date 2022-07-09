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Погба прибыл на медосмотр перед переходом в «Ювентус»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Поль Погба прибыл на медосмотр перед переходом в «Ювентус».
Фото Соцсети журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прибыл на медицинский осмотр перед переходом в «Ювентус», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, после прохождения медосмотра 29-летний француз подпишет контракт с туринским клубом.

Напомним, что полузащитник выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

В прошедшем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Он покинул клуб 30 июня 2022 года в качестве свободного агента.

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Поль Погба
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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