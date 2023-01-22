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Камоцци: «Миранчуку лучше остаться в «Торино», а не возвращаться в «Аталанту»

Франко Камоцци оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в составе «Торино»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» оценил игру российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Думаю, Алексею лучше остаться в «Торино», а не возвращаться в «Аталанту». Тут у него есть возможность постоянно играть. Возможно, в конце сезона им кто-то заинтересуется. Увидим», — сказал Камоцци «СЭ».

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды до конца сезона-2022/23.

27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
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Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Алексей Миранчук
Франко Камоцци
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
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