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Мостовой надеется, что Миранчук не повторит путь Кокорина

Алина Савинова
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о карьере российского полузащитника Алексея Миранчука в чемпионате Италии.

«Не хочется ставить крест на карьере Алексея в Европе. Да, в одном клубе не пошло, но возраст ему еще позволяет перезапустить карьеру в каком-нибудь другом клубе или чемпионате. Главное, чтобы он сейчас духом не упал из-за сложившейся ситуации в «Аталанте». Конечно, отсутствие игровой практики бьет по уверенности игрока. Лишь бы Миранчук не повторил путь Кокорина, который так и не раскрыл свой потенциал до конца», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 6 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

В начале ноября появилась информация о том, что «Локомотив» в зимнее трансферное окно хочет арендовать полузащитника. Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-lish-by-miranchuk-ne-povtoril-put-kokorina/
Александр Мостовой
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Серия А
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