Кварацхелия назвал самого сильного соперника, против которого играл

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, что самый сильный соперник, с которым он когда-либо встречался, играет в серии А.

«Самым сложным противником, с которым я когда-либо сталкивался, был Джованни Ди Лоренцо на тренировочном поле. Надеюсь, мне никогда не придется играть против него», — цитирует Football Italia Кварацхелию.

В этом сезоне 22-летний грузин сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.