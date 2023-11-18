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Кварацхелия назвал самого сильного соперника, против которого играл

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, что самый сильный соперник, с которым он когда-либо встречался, играет в серии А.

«Самым сложным противником, с которым я когда-либо сталкивался, был Джованни Ди Лоренцо на тренировочном поле. Надеюсь, мне никогда не придется играть против него», — цитирует Football Italia Кварацхелию.

В этом сезоне 22-летний грузин сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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