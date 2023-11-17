«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Ювентуса» Илингом

Полузащитник «Ювентуса» Сэмюэл Илинг интересен «Тоттенхэму», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство туринского клуба оценивает 20-летнего игрока в 15 миллионов евро. Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу считает, что Илинг придаст его команде тактическую универсальность.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Ювентус» 4 матча в серии А и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.