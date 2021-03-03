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Мората заявил, что «Ювентус» готов умереть на поле ради чемпионства

15:47
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората поделился мнением о чемпионской гонке в Италии.

«Этот сезон получается очень непростым. Мы играем каждые три дня, некоторые ключевые футболисты недоступны. Но нам нет оправданий, впереди много матчей и много возможностей набрать очки. Те, кто в нас не верят, могут просто не включать телевизор и не смотреть наши матчи. Мы работаем, чтобы побеждать. Мы умрем на поле, чтобы выиграть чемпионат. Будем бороться, пока есть шанс», — цитирует Goal Морату.

«Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 49 очками после 24 матчей. Отставание команды от лидирующего «Интера» составляет 7 очков.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/juve-die-on-the-pitch-serie-a-title-morata/osf3a0gzaj4c13y894aqyyi7g

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