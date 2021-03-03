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Пранделли — об адаптации Кокорина: «Платини понадобилось шесть месяцев, чтобы понять итальянский футбол»

15:00
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли перед матчем 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» рассказал об адаптации нападающего Александра Кокорина в команде.

«Я всегда привожу пример, когда меня спрашивают о нем: Платини понадобилось шесть месяцев, чтобы понять итальянский футбол. У Кокорина — бесспорные технические навыки, но ему нужно дать время. Чтобы интегрировать игрока, не знающего итальянский футбол, нужно время», — цитирует Пранделли Sos Fanta.

29-летний россиянин в текущем сезоне провел две игры за «фиалок».

Матч «Фиорентина» — «Рома» состоится 3 марта. Начало — в 22.45 по московскому времени.

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