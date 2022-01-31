Нападающий Мората решил не уходить из «Ювентуса» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората принял решение остаться в туринском клубе до конца сезона, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в подписании контракта с испанцем.

В нынешнем сезоне Мората забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Ювентус». Права на нападающего принадлежат «Атлетико». Арендное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 35 миллионов евро.