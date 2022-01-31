«Салернитана» объявила о подписании двух футболистов
«Салернитана» продолжает укреплять состав перед стартом второй половины серии А, сообщает пресс-служба клуба.
Защитник «Ювентуса» Раде Дрэгушин перешел в клуб из Салерно на правах аренды до конца текущего сезона. Предыдущим клубом румынского центрбека была «Сампдория».
И еще одно арендное соглашение было заключено с форвардом «Шеффилд Юнайтед» Лисом Муссе, которое также рассчитано до лета 2022 года.
Напомним, ранее итальянский клуб арендовал полузащитника ЦСКА Эмиля Бохинена.
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|4
|4
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|49
|
3
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|23
|15
|4
|4
|47-25
|49
|
4
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|22
|12
|7
|3
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|43
|
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|
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|
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|6
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|
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|
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|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Специя
|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
|12
|22-44
|17
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
20
|Салернитана
|22
|3
|2
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|14-53
|10
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7
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