«Салернитана» объявила о подписании двух футболистов

«Салернитана» продолжает укреплять состав перед стартом второй половины серии А, сообщает пресс-служба клуба.

Защитник «Ювентуса» Раде Дрэгушин перешел в клуб из Салерно на правах аренды до конца текущего сезона. Предыдущим клубом румынского центрбека была «Сампдория».

И еще одно арендное соглашение было заключено с форвардом «Шеффилд Юнайтед» Лисом Муссе, которое также рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, ранее итальянский клуб арендовал полузащитника ЦСКА Эмиля Бохинена.