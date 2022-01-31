Рэмзи может продолжить карьеру в «Глазго Рейнджерс»
«Ювентус» готов отдать Рэмзи в аренду «Глазго Рейнджерс»
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может перейти в клуб из Шотландии, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, хавбек обсуждает вариант аренды с «Глазго Рейнджерс». «Ювентус» готов покрыть 30 процентов зарплаты Рэмзи, если футболист согласится перейти в шотландскую команду.
В сезоне-2021/22 валлиец провел в составе «Юве» 3 матча в серии А, не отметившись результативными действиями.
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|
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|15
|4
|4
|47-25
|49
|
4
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|3
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|43
|
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|42
|
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|
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|6
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|
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|
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|5
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|29
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
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|29-37
|27
|
14
|Специя
|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
|12
|22-44
|17
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
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|Салернитана
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|2
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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|Г
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|
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Лацио
|17
|
|
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Ювентус
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
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|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7
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