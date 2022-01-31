Рэмзи может продолжить карьеру в «Глазго Рейнджерс»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может перейти в клуб из Шотландии, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, хавбек обсуждает вариант аренды с «Глазго Рейнджерс». «Ювентус» готов покрыть 30 процентов зарплаты Рэмзи, если футболист согласится перейти в шотландскую команду.

В сезоне-2021/22 валлиец провел в составе «Юве» 3 матча в серии А, не отметившись результативными действиями.