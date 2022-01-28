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Сегодня, 12:50

Президент «Барселоны» Лапорта ездил в Мадрид для обсуждения возможного трансфера Мораты

«Барселона» не оставляет попыток купить Морату
Виктория Кравченко

«Барселона» хочет купить нападающего «Ювентуса» Альваро Морату, права на которого принадлежат «Атлетико», пишет El Chiringuito.

По данным источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта ездил в Мадрид, чтобы обсудить с руководством «Атлетико» трансфер игрока. Отмечается, что мадридцы рассматривают только вариант продажи 29-летнего форварда, а не аренды.

При этом «Барселона» не сможет приобрести игрока, если не продаст кого-нибудь из нынешнего состава.

В нынешнем сезоне испанец забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Ювентус».

Альваро Мората
ФК Атлетико
ФК Барселона
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