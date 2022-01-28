Президент «Барселоны» Лапорта ездил в Мадрид для обсуждения возможного трансфера Мораты

«Барселона» хочет купить нападающего «Ювентуса» Альваро Морату, права на которого принадлежат «Атлетико», пишет El Chiringuito.

По данным источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта ездил в Мадрид, чтобы обсудить с руководством «Атлетико» трансфер игрока. Отмечается, что мадридцы рассматривают только вариант продажи 29-летнего форварда, а не аренды.

При этом «Барселона» не сможет приобрести игрока, если не продаст кого-нибудь из нынешнего состава.

В нынешнем сезоне испанец забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Ювентус».