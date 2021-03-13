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Мората хочет остаться в «Ювентусе»

12:58
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората собирается остаться в команде, сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб продлит аренду 28-летнего испанца, права на которого принадлежат «Атлетико». Сообщается, что «Ювентус» не готов потратить на футболиста 45 миллионов евро, которые требует мадридский клуб.

В сезоне-2020/21 Мората провел 32 матча за «Ювентус», на его счету 16 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/morata-ha-scelto-il-suo-futuro-l-idea-della-juve-39036

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