Мората хочет остаться в «Ювентусе»
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората собирается остаться в команде, сообщает Calciomercato.
По информации источника, туринский клуб продлит аренду 28-летнего испанца, права на которого принадлежат «Атлетико». Сообщается, что «Ювентус» не готов потратить на футболиста 45 миллионов евро, которые требует мадридский клуб.
В сезоне-2020/21 Мората провел 32 матча за «Ювентус», на его счету 16 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/morata-ha-scelto-il-suo-futuro-l-idea-della-juve-39036
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