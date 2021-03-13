Лукаку не собирается менять «Интер» на «Манчестер Сити»
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку отказался переходить в «Манчестер Сити», сообщает Football Italia.
По сведениям источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола хотел бы видеть 27-летнего бельгийца в своей команде, особенно в случае ухода Серхио Агуэро. Однако сам форвард не намерен покидать «Интер», где, по его словам, набрал лучшую форму в карьере.
В текущем сезоне Лукаку провел 33 матча за «Интер», в которых забил 24 голов и сделал 8 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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