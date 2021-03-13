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Лукаку не собирается менять «Интер» на «Манчестер Сити»

12:29
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку отказался переходить в «Манчестер Сити», сообщает Football Italia.

По сведениям источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола хотел бы видеть 27-летнего бельгийца в своей команде, особенно в случае ухода Серхио Агуэро. Однако сам форвард не намерен покидать «Интер», где, по его словам, набрал лучшую форму в карьере.

В текущем сезоне Лукаку провел 33 матча за «Интер», в которых забил 24 голов и сделал 8 результативных передач.

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