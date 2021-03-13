«Интер» намерен продлить контракт с Бареллой и в будущем сделать его капитаном команды
Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продлить контракт с клубом, сообщает Corriere della Sera.
По сведениям источника, миланцы хотят продлить контракт с 24-летним итаьянцем, который стал одним из лидеров команды. Клуб стремится удержать молодых игроков на случай, если европейские топ-клубы захотят приобрести их. «Интер» намерен увеличить зарплату Бареллы с 2,5 миллиона евро до 4,5 миллионов, а сам игрок в будущем получит капитанскую повязку.
Барелла перешел в «Интер» из «Кальяри» летом 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 10 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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