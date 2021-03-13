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«Интер» намерен продлить контракт с Бареллой и в будущем сделать его капитаном команды

13:11
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Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продлить контракт с клубом, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, миланцы хотят продлить контракт с 24-летним итаьянцем, который стал одним из лидеров команды. Клуб стремится удержать молодых игроков на случай, если европейские топ-клубы захотят приобрести их. «Интер» намерен увеличить зарплату Бареллы с 2,5 миллиона евро до 4,5 миллионов, а сам игрок в будущем получит капитанскую повязку.

Барелла перешел в «Интер» из «Кальяри» летом 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 10 результативных передач.

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