«Интер» предложил Дибале четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год

Вчера, 8 июня, состоялась первая официальная встреча представителей «Интера» и агента бывшего нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалы, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, миланский клуб предложил 28-летнему аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год плюс бонусы.

Отмечается, что нападающий запрашивает у «Интера» более высокую зарплату в размере 8 миллионов евро в год, а также бонусы.

При этом переговоры прошли позитивно и стороны встретятся вновь через несколько дней.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус».