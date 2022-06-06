«Интер» готов продлить контракт со Шкриньяром до 2026 года

«Интер» готов продлить контракт с защитником Миланом Шкриньяром. Итальянский клуб предлагает 27-летнему словаку договор до 2026 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В таком случае зарплату футболиста составит 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. В сезоне-2021/22 словак забил 4 гола в 48 матчах за команду.

Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.